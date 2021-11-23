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Мосгорсуд оставил в СИЗО троих обвиняемых в избиении мужчины в метро

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Мосгорсуд признал законным арест трех обвиняемых в избиении молодого человека, который заступился за девушку в столичном метро. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе суда.

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«Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы обвиняемых и признал законными постановления Черемушкинского районного суда от 6 октября», — говорится в сообщении. В октябре районный суд отправил Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова в СИЗО до 5 декабря.

Инцидент произошел 4 октября. Трое мужчин в возрасте от 21 до 26 лет избили 25-летнего жителя Воронежской области Романа Ковалева. Нападение произошло после словесной перепалки в вагоне электропоезда по пути следования от станции «Измайловская» до станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.

В результате потерпевший получил переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Мужчину госпитализировали.

Как рассказала пассажирка электропоезда, нарушители вели себя агрессивно, они начали приставать и сгонять женщин с мест. Она уточнила, что в драку мужчины полезли, когда один из пассажиров заметил, что «обзывать девушку из-за брекетов неприлично».

Следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как сообщила 6 октября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, злоумышленники при задержании угрожали сотрудникам полиции ножом и перцовым баллончиком. Она отметила, что теперь в их действиях усматриваются также признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). 7 октября стало известно, что арестованных за избиение в московском метро поместили в карцер СИЗО № 7.

11 октября председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин наградил Романа Ковалева, который заступился за девушку в метро и был жестоко избит тремя людьми. Ему вручили ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

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