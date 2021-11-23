Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве резко падает в течение последних трех недель. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, «последняя неделя была в этом плане вообще рекордная — снизилась заболеваемость на 30%». Градоначальник отметил, что «от пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно».

«И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли», — сказал Собянин. Он добавил, что власти города добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, ковидные больницы и поликлиники.

При этом мэр отметил, что никто не возьмется гарантировать, будет или не будет следующая волна, передает RT.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что впереди мир ожидают новые волны COVID-19, они идут одна за другой, передает НСН.

В России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 1243 летальных исхода. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19, сообщает телеканал «360».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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