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Собянин заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве резко падает в течение последних трех недель. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в интервью «РИА Новости».

По его словам, «последняя неделя была в этом плане вообще рекордная — снизилась заболеваемость на 30%». Градоначальник отметил, что «от пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализация в два раза ровно».

«И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика. Динамика очень хорошая. Это говорит о том, что мы вовремя и правильно меры эти приняли», — сказал Собянин. Он добавил, что власти города добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, ковидные больницы и поликлиники.

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При этом мэр отметил, что никто не возьмется гарантировать, будет или не будет следующая волна, передает RT.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что впереди мир ожидают новые волны COVID-19, они идут одна за другой, передает НСН.

В России в течение суток выявили 33 996 случаев инфицирования коронавирусом. Зафиксировано 1243 летальных исхода. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 9 400 835 случаев COVID-19, сообщает телеканал «360».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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