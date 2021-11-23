Компания в Московской области перекрыла бревнами русло реки

В Московской области установлена компания, которая перекрыла бревнами русло реки Катыш. Нарушителям грозит наказание вплоть до приостановки деятельности.

Участок земли сельскохозяйственного назначения был арендован в районе деревни Бакланово. По данным министра экологии и природопользования региона Андрея Разина, в ходе обследования были выявлены следы вырубки растительности на площади 20 га. Кроме того, русло реки Катыш было перекрыто бревнами для проезда тяжелой техники. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Министерство уже установило компанию, арендовавшую участок. Лесничие уточняют, что у компании нет разрешения на рубку и транспортировку древесины. В отношении нарушителей будет составлен протокол об административном правонарушении. Если будет доказан факт самозахвата водного объекта, компании грозит наказание вплоть до приостановки деятельности.