Дело о халатности при реализации нацпроекта возбудили в Саратовской области

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о халатности при реализации нацпроекта в Хвалынском районе. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года администрация одного из муниципальных образований района заключила договор с коммерческой организацией о реконструкции системы водоснабжения. Стоимость контракта составила 74,8 млн рублей. В декабре между администрацией и региональным минстроем было подписано соглашении о выделении данной суммы в виде целевой субсидии, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В сентябре и декабре 2020-го местные власти подписали акты выполненных работ по осуществлению строительного надзора на суммы 2,6 млн рублей и 445,5 тыс. рублей. Средства были выплачены подрядчику из поступившей ранее субсидии, имевшей целевое назначение. Бюджету региона был причинен ущерб на сумму 3,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба».

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.