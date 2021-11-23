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Древнеримскую скульптуру Афродиты продадут на аукционе

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Одна из самых важных римских скульптур, хранящихся в частных руках, — «Афродита Гамильтона» — будет продана на аукционе Sotheby’s. Мраморное изваяние было создано неизвестным мастером в 1-2 веке нашей эры в Римской империи.

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«Афродита» вошла в коллекцию Гамильтонского дворца (Шотландия) в 1776 году, когда она была куплена в Риме Дугласом Гамильтоном, 8-м герцогом Гамильтоном и 5-м герцогом Брэндоном.

Последняя публичная демонстрация скульптуры датируется 1949 годом, когда она была выставлена на торги в Нью-Йорке.

Заявленный эстимейт — 2-3 млн фунтов. Для работы такой красоты и степени сохранности это не так много, уверен кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

«Античная богиня любви изображена в полный рост, полностью обнаженной, рядом — наполовину закрытая тканью и изящная ваза или кувшин. Композиция явно вдохновлена знаменитой «Афродитой Книдской» Праксителя, но здесь она закрывает одной рукой грудь. В районе шеи девушки видны трещины. Кроме того, есть потемнения мрамора. Но для скульптуры, которой две тысячи лет, это отличная сохранность. Кроме того, работа, конечно, мастерская. Она прекрасно отражает античный идеал женской красоты» — рассказал Уваров.

Торги пройдут 7 декабря. До этого скульптуру в течение нескольких дней будут выставлять в Лондоне.

16 ноября сообщалось, что собрание искусства нью-йоркских миллиардеров Гарри и Линды Маклоу было продано за $676,1 млн, что стало абсолютным рекордом для единого собрания, выставленного на торги.

Дороже всего были проданы две работы — «Номер 7» американского абстракциониста Марка Ротко ($82,5 млн) и «Нос» швейцарского скульптора Альберто Джакометти ($78,4 млн).

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