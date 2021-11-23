Якутия направит 47 млн рублей на санавиацию

В Якутии объявлен аукцион на выполнение авиационных работ для оказания медицинской помощи. Максимальная стоимость контракта составит 47 млн рублей.

По условиям тендера для оказания услуг подрядчику необходимо воздушное судно, способное преодолеть не менее 1 тыс. км без дозаправки. Об этом пишет ИА YakutiaMedia. Техническое задание также предписывает вместимость не менее четырех носилочных мест и грузоподъемность судна не менее 20 т.

В перечень услуг входит оказание скорой медицинской помощи и эвакуация пострадавших и больных. Также потребуется авиаперевозка бригад врачей, доставка лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также препаратов крови и ее компонентов.

Заявки от компаний принимаются до 2 декабря.