Дороги в Альметьевске хотят обрабатывать кофе

В Альметьевске в Татарстане планируют обрабатывать дороги солью и кофе. Этого не исключил глава района Тимур Нагуманов. Речь идет о дорожках в парках. Для широких дорог такое противогололедное средство не годится.

По словам чиновника, кофе для этих целей уже использовали прошлой зимой. Брали не свежий, а уже использованный. Власти сотрудничают с кофейнями и с АЗС «Татнефть».

Нагуманов рассказал, что дорожные службы пробовали не обрабатывать дороги солью, но результат оказался отрицательный. Во время осадков автомобили накатывают гололед, который плохо удаляется. Использование соляной смеси глава Альметьевского района назвал вынужденной мерой.

Он обратил внимание, что в городе в последние годы не используют песок. Из-за этого на улицах Альметьевска гораздо чище по сравнению с улицами других городов, где продолжают применять этот материал, пишет Inkazan.ru.