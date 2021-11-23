Массовые проверки автобусов и грузовиков проведут в Иркутской области

ГИБДД проведет массовые проверки водителей грузовиков и автобусов в Иркутской области. Профилактическое мероприятие продлится до 25 ноября.

Сотрудники Госавтоинспекции намерены выявлять нарушения, связанные со скоростным режимом и выездом на встречные полосы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Инспекторы отмечают, что именно такие нарушения наиболее часто становятся причиной аварий.

С начала 2021 года в Приангарье зарегистрировано 105 ДТП с участием автобусов. Погибли 13 человек, еще 153 получили травмы. Грузовики попали в 252 аварии, в которых погибли 83 человека и пострадали 297 человек.

Ранее о массовой проверке водителей автобусов сообщили инспекторы в Брянской области. Сотрудники ДПС будут осуществлять скрытое патрулирование и сообщать о нарушениях ближайшим постам и экипажам.