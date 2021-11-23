Житель Омска похитил более тонны железнодорожных рельсов

В Омске задержали 30-летнего местного жителя, который с подъездных путей станции Омск-Пассажирский похитил свыше тонны демонтированных рельсов. Украденное он вывез на личном автомобиле и пытался продать в пункте приема металлолома, сообщили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Размер причиненного ущерба ОАО «РЖД» превышает 24 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет лишения свободы, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

Ранее на Ямале задержали вандала, подозреваемого в краже раритетных рельсов с железной дороги, которая была проложена к 501-му сталинскому лагерю и описана в романе Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Подозрительную машину, которая передвигалась по дороге Салехард–Надым с железнодорожными рельсами, заметили очевидцы. Они сообщили об этом в правоохранительные органы.