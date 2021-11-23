Завершился IV Всероссийский фестиваль по ИИ и программированию RuCode 4.0

IV Всероссийский учебный фестиваль по искусственному интеллекту (ИИ) и программированию RuCode 4.0 завершился. Об этом 23 ноября сообщил Центр развития ИТ-образования МФТИ.

Фестиваль завершился зачетом в форме соревнований по направлениям «Искусственный интеллект» и «Алгоритмическое программирование». В учебном фестивале приняли участие представители 82 регионов России и 39 стран мира.

Организовывал фестиваль МФТИ и еще 16 вузов, а также компании «Яндекс», «Фирма 1С», «Сбер», ИНИД и Deep Learning School.

Фестиваль проходил в три этапа. В рамках первого этапа проходили онлайн-курсы. На втором этапе преподаватели ведущих вузов страны и эксперты крупных российских IT-компаний проводили интенсивы.

В третьем этапе учебного фестиваля, участники попробовали свои силы, применяя полученные знания на финальных зачетах в форматах контеста по направлению «Алгоритмическое программирование» и чемпионата по направлению «Искусственный интеллект». Всего во втором и третьем этапах поучаствовало 5542 человека из 82 регионов России и нескольких стран мира.

«Количество участников с каждым годом только увеличивается, поэтому мы каждый фестиваль придумываем новые активности. В этом году к двум основным направлениям добавилось программирование 1С от партнера фестиваля «Фирмы 1С». Участники могли попробовать свои силы в этом тематическом направлении, а кто-то уже успел заинтересоваться темой и планирует дальше развивать свои навыки», — подчеркнул Алексей Малеев, директор Центра развития IT-образования МФТИ, инициатор фестиваля, основатель Mosсow Workshops и Олимпиадных школ МФТИ.

Первый RuCode был проведен весной 2020 года силами 10 вузов. Всего за время существования RuCode прошли курсы и интенсивы, а также приняли участие в соревнованиях более 50 тыс. увлеченных программированием человек от 9 до 70 лет из 83 регионов России.