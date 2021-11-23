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Передвижная экологическая лаборатория появится в Норильске

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В Норильск в ближайшее время прибудет передвижная эколаборатория. Автомобиль подготовлен к работе в сложных погодных условиях.

Передвижную лабораторию изготовили в Саратовскую область. Сначала комплекс доставят в Дудинку, а затем отправят в Норильск. Лаборатория собрана на базе автомобиля «КамАЗ». Машина приспособлена к низким температурам и может работать в условиях Крайнего Севера, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Предполагается, что лаборатория сможет в автоматическом режиме собирать данные и проводить анализ по 16 показателям. Еще 30 показателей воздуха будут проверять на базе стационарной лаборатории.

Эколаборатория в Норильске станет четвертым комплексом по мониторингу качества воздуха в Красноярском крае. Помимо передвижных лабораторий, в систему входят 14 постов наблюдения и стационарная лаборатория.

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