Ремонт дворовых территорий продолжается в Астрахани

Власти Астрахани продолжают работу по ремонту дворовых территорий многоквартирных жилых домов в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, на правобережье специалисты сейчас трудятся на улице Дзержинского во дворах двух соседних многоэтажек, где установят бордюры и уложат плитку на пешеходной зоне, а возле одного из домов сделают укладку нижнего слоя асфальта на месте будущей парковки. Полностью завершить работы на обоих объектах при благоприятных погодных условиях планируется в течение недели, информирует «Астрахань 24». Полным ходом идут работы и в Советском районе на улице Боевая. Здесь во дворе дома № 85 занимаются укладкой асфальта. Пока рабочие занимаются обновлением покрытия на небольших участках — возле входов в подъезды. Затем приступят к укладке асфальта на проезжей части.

Напомним, движение по Милицейскому мосту полностью открыли в Астрахани 30 октября. Запуск состоялся раньше запланированного срока. Мост был закрыт на ремонт из-за аварийного состояния более чем два года назад. По изначальному контракту работы должны были быть завершены в мае 2021 года, однако выбранный подрядчик не смог соблюсти график работ. Власти заключили контракт с новым подрядчиком. В августе рабочие сдали в эксплуатацию одну полосу моста. По обновленному графику сдача моста была запланирована на 15 ноября. По поручению губернатора Игоря Бабушкина власти города договорились с подрядчиками о более ранней дате открытия.