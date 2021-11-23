Более 4 км гирлянд развесят в Мурманске к Новому году
Мурманск к Новому году украсят более 4 км светодиодных гирлянд. О будущем праздничном оформлении столицы Заполярья рассказали в пресс-службе городской администрации.
Кроме этого, на территориях 16 общественных пространств в Мурманске установят новогодние ели. Одну уже поставили на площади Пяти углов. Планируется смонтировать новогодние конструкции и повесить световые шары.
Работой по украшению Мурманска к Новому году занимается компания «Мурманские городские парки и скверы», уточняет ИА FlashNord.
Ранее сообщалось, что в этом году Кремль на Новый год украсит ель из подмосковного Щелкова высотой порядка 28 м.