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Более 4 км гирлянд развесят в Мурманске к Новому году

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Мурманск к Новому году украсят более 4 км светодиодных гирлянд. О будущем праздничном оформлении столицы Заполярья рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме этого, на территориях 16 общественных пространств в Мурманске установят новогодние ели. Одну уже поставили на площади Пяти углов. Планируется смонтировать новогодние конструкции и повесить световые шары.

Работой по украшению Мурманска к Новому году занимается компания «Мурманские городские парки и скверы», уточняет ИА FlashNord.

Ранее сообщалось, что в этом году Кремль на Новый год украсит ель из подмосковного Щелкова высотой порядка 28 м.

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