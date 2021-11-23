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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 18 регионах России

Глава Роспотребнадзора: рост заболеваемости COVID-19 сохраняется в 18 регионах России
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Рост заболеваемости COVID-19 сохраняется в 18 регионах России. Об этом 23 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.

Она также назвала количество регионов, где наблюдается снижение заболеваемости.

«Вместе с тем благодаря принимаемым и принятым уже мерам увеличилось почти в 3,6 раза число регионов, где отмечается снижение заболеваемости. И пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ», — указала Попова.

По ее словам, в России пока рано отменять ограничительные меры, введенные для борьбы с COVID-19.

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что общее количество случаев коронавируса в России снизилось на 14%. По его словам, в девяти регионах России отмечается рост числа пациентов с тяжелым течением COVID-19.

20 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату ее окончания назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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