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Продававшую ребенка за 100 тыс. рублей мать арестовали в Москве

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Лефортовский суд Москвы отправил под арест 26-летнюю женщину, пытавшуюся продать новорожденного сына за 100 тыс. рублей. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба суда.

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По решению суда Эвелина Фадеева проведет под арестом два месяца, женщину арестовали до 22 января 2022 года. Она является обвиняемой по статье о продаже несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном положении. На допросе она признала свою вину, пишет РИАМО.

По данным «КП-Казань», женщина не вставала на учет в женскую консультацию, ее родная мать знала о беременности дочери, но воспитывать внука не хотела. Когда дочь предложила продать ребенка, та не стала возражать. Препятствий не чинил и отец мальчика.

22 ноября следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Казани, подозреваемой в попытке продать своего сына-младенца. Уголовное дело было возбуждено по п.п. «б, з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ («Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), уточняет агентство городских новостей «Москва».

По данным следствия, женщина разместила в интернете сообщение о поиске родителей для новорожденного мальчика. За сына она запросила 100 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

22 ноября она прилетела в Москву, получила деньги, передала ребенка покупательнице и написала расписку. Однако сделка проходила в рамках оперативных мероприятий, женщину задержали.

В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает. Мальчика поместили в специализированное медицинское учреждение, пишет «Москва 24».

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