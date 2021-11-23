Житель Якутии перевел мошенникам свыше 3 млн рублей

Житель Якутии лишился свыше 3 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Мужчина перевел деньги мошенникам, которые представились брокерами.

По словам 31-летнего потерпевшего, он увидел в интернете рекламу инвестиционной компании. Мужчина перешел по ссылке и оставил свои контактные данные. На связь с якутянином вышла женщина, которая представилась сотрудницей брокерской компании. Она рассказала, что доход якобы формируется от удачных сделок по купле-продаже криптовалюты. Мужчина согласился на сотрудничество и начал переводить различные суммы денег, сообщает ИА YakutiaMedia.

Спустя некоторое время мужчине позвонил «сотрудник финансового департамента». Он сообщил, что из-за недостаточного денежного оборота возникла проблема с выводом средств. Звонивший предложил якутянину внести дополнительную сумму денег. К тому моменту потерпевший лишился 3 млн рублей.

Проверку по факту произошедшего проводит полиция.