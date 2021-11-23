В Казани арестовали и оштрафовали напавшего на кондуктора с баллончиком

Суд Казани оштрафовал и арестовал местного жителя, который напал на кондуктора с перцовым баллончиком. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в МВД по Татарстану.

Мужчину арестовали на пять суток, также он должен будет выплатить штраф в размере 2 тыс. рублей.

Днем ранее мужчина зашел в автобус и отказался предъявить QR-код с информацией об иммунитете к коронавирусу. В ответ на просьбу кондуктора покинуть салон автобуса пассажир распылил содержимое баллончика в лицо кондуктору и скрылся.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался житель Казани, 1991 года рождения. В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 20.6.1 и ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ», — сказано в сообщении.

Как стало известно ранее в этот день в Казани по итогам понедельника, 22 ноября, 2,8 тыс. человек без QR-кодов не были допущены в общественный транспорт или были выявлены кондукторами во время движения.

Как сообщили «Известиям» в Минтрансе Татарстана, с понедельника в регионе приостановили действие 164 тыс. льготных транспортных карт из 385,5 тыс. Базы ежедневно синхронизируются, в них вносятся новые сведения. Действия карт возобновят после поступления информации о получении QR-кода.

Также 22 ноября стало известно, что на фоне новых ограничений в общественном транспорте Казани произошло несколько конфликтных ситуаций и потасовок. Так, один из пассажиров сломал нос контролеру, проверяющего QR-коды. Кроме того, еще один гражданин отказался показать QR-код, из-за чего на улице временно остановилось движение трамваев.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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