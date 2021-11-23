Капитальный ремонт завершили в одной из музыкальных школ Рязани

В Рязани в музыкальной школе № 6 завершили капитальный ремонт. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура». Качество работ оценила глава администрации Елена Сорокина.

По ее словам, в школе удалось создать все условия для учащихся, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вопрос безопасности юных музыкантов был приоритетным. В связи с этим специалисты дополнительно благоустроили прилегающею к школе территория: установили освещение, наладили систему видеонаблюдения и уложили тротуарную плитку.

Два года назад для школы закупили новые музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу.

Школа находится на первом этаже жилого дома, но благодаря акустической звукоизоляции занятия жильцам дома не мешают.

В следующем году планируется капитально отремонтировать музыкальную школу № 5 и разработать проектно-сметную документацию для строительства современного здания для детской школы искусств № 7, уточняет РИА «7 новостей».

В конце сентября сообщалось, что на месте свалки в Рязани планируется высадить новый городской лес. Площадь территории в Хамбушеве составляет 11 га. Высадка состоится через два года, когда будет подготовлена почва. Свалку, которая образовывалась в течение 20 лет, ликвидировали в рамках нацпроекта «Экология».