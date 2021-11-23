Ученые назвали снижающие риск развития болезни Альцгеймера продукты

Для снижения риска развития болезни Альцгеймера необходимо включить в свой рацион ряд продуктов. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщает издание Express.

«Лучший способ снизить риск развития деменции — это изменить различные аспекты своего образа жизни: включить употребление определенных продуктов, регулярные упражнения, отказаться от курения и поддерживать нормальное артериальное давление и уровень холестерина», — приводит издание слова организации The Alzheimer’s Society.

Так, одним из продуктов, способных снизить риск развития болезни, специалисты назвали грецкий орех, так как именно в нем содержится уникальное сочетание растительных веществ, поддерживающих работу мозга. Отмечается, что грецкие орехи содержат больше антиоксидантов, чем любой другой распространенный вид орехов, они также богаты жирами омега-3 и могут бороться с воспалениями.

Кроме того, для поддержания здоровья ученые посоветовали придерживаться специальной диеты MIND (средиземноморская антигипертензивная диета для замедления нейродегенеративных процессов), которая позволяет бороться с ухудшением мыслительных процессов.

Помимо орехов, в нее входят овощи, ягоды, оливковое масло, цельнозерновые продукты, рыба, фасоль и птица.

Ранее, в январе, ученые из Института цитологии и генетики РАН предложили употреблять особый сорт пшеницы в качестве способа для борьбы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. По их словам, содержащая антоцианы пшеница положительно влияет на когнитивные функции организма, позволяя останавливать патогенетические процессы.