Более 300 единиц техники вышло на уборку дорог от снега в Подмосковье ночью

В Московской области более 300 единиц техники вышли на очистку и обработку дорог противогололедными материалами. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

Всего техника обработала свыше 7,7 тыс. км дорог в ночь на 23 ноября.

По словам министра транспорта региона, в Московской области ведется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. Для организации бесперебойного движения транспорта ночью задействовали более 300 комбинированных машин и около 1,1 тыс. дорожных рабочих, сообщает телеканал «360».

Приоритет отдавался обработке мостов, эстакад, путепроводов, эстакад, а также крутых поворотов и дорог, где движение наиболее интенсивное.

Согласно прогнозам, на дорогах 23 ноября возможна гололедица, температура воздуха ночью опустится до –7 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночь на вторник, 23 ноября, в Москве стала самой холодной с начала текущей осени: –6 градусов зафиксировали на метеостанции ВДНХ, в Новой Москве было –9 градусов.