Спортивный комплекс открытого типа создали в Тамбове

В Тамбове открылся физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ), расположенный на территории детско-юношеской спортивной школы №1. Там обустроили мини-футбольное поле, беговые дорожки, универсальный игровой комплекс (волейбол, баскетбол), площадку для воркаута, раздевалку и трибуны на 100 мест.

Стоимость строительства составила около 34,5 млн рублей, из них 20 млн рублей поступили из федерального бюджета. На площадках комплекса смогут заниматься все желающие. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В Тамбове на месте ДК «Юбилейный», который располагается на площади Льва Толстого, планируют построить многоквартирный дом. Такие изменения входят в новый проект генерального плана, который внесен на согласование в городскую думу. На первых этажах объекта собственник предлагает сохранить помещения социального назначения.