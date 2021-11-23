Госдума приняла во втором чтении проект бюджета РФ на 2022-2024 годы

Госдума приняла 23 ноября во втором чтении проект бюджета РФ на 2022-2024 годы. Третье чтение документа состоится 25 ноября.

Как ранее отмечал глава комитета Андрей Макаров, поправки ко второму чтению предусматривают дополнительное выделение средств на жилье инвалидам, развитие региональной сети автодорог, комплексное развитие сельских территорий, а также капитальный ремонт вузов.

19 ноября комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022–2024 годы, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Отмечается, что ко второму чтению были повышены расходы по государственным программам «Научно-технологическое развитие РФ», «Экономическое развитие и инновационная экономика», а также «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Кроме того, был увеличен размер субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход.

Как сказал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, ко второму чтению были распределены 98% средств, заложенные в межбюджетных трансфертах.

23 ноября сообщалось о том, что Госдума поддержала поправки об увеличении прожиточного минимума. В соответствии с утвержденными изменениями прожиточный минимум в России в следующем году составит 12 654 рубля на человека. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет составлять 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля.

Сейчас сумма прожиточного минимума на душу населения составляет 11 653 рубля. При этом у трудоспособных граждан это 12 702 рубля, у детей — 11 303 рубля, для россиян пенсионного возраста — 10 022 рубля.