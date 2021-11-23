Сквер памяти воинов-афганцев реконструируют в Ставрополе

В Ставрополе в 2022 году проведут реконструкцию мемориального комплекса в сквере памяти «Погибшим землякам». Он посвящен солдатам и офицерам, которые погибли во время боевых действий на Северном Кавказе и в Афганистане.

Планируется обновить памятные пилоны и плиты. Главный обелиск композиции должны укрепить и облицевать новым базальтом.

На земле уложат тротуарную плитку. На аллеях установят 20 лавочек и урн. В городской администрации сообщили, что вырубка уже имеющихся деревьев не планируется. Более того, высадят новые деревья, в том числе туи, можжевельник и магнолии.

За общественным порядком будут следить при помощи 40 камер видеонаблюдения, пишет NewsTracker.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе в следующем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют семь участков магистралей. Всего же планируется обновить 6,7 км проезжей части.