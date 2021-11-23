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Рыбак провалился под лед в Сахалинской области

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Спасатели оказали помощь рыбаку, который провалился под неокрепший лед реки Тымь в Сахалинской области. Сотрудники МЧС просят местных жителей соблюдать правила поведения на водоемах.

Рыбак-любитель провалился под лед в Ногликском районе, спасателей вызвали очевидцы. Прибывшим на место сотрудникам ГИМС и МЧС удалось в короткие сроки вытащить пострадавшего из воды и передать бригаде скорой помощи. Об этом пишет ИА SakhalinMedia.

Местным жителям напоминают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в соленой воде. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Кроме того, прочность снижается на 25%, если температура воздуха превышает 0 градусов в течение трех дней. Жителей Сахалина просят не отпускать детей к водоемам без сопровождения взрослых.

В Рязанской области возбуждено уголовное дело после гибели шестилетнего ребенка на местном водоеме. По данным правоохранительных органов, мальчик пошел гулять к пруду с девятилетным братом. Он провалился под лед и утонул.

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