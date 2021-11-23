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В Казани задержали готовившего нападение на учебное заведение подростка

В Казани задержан подросток, планировавший нападение на образовательное учреждение
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили вооруженное нападение на учебное заведение в Казани. Об этом 23 ноября сообщается на сайте ведомства.

«В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России… в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 («Приготовление к убийству двух и более лиц») УК России», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в квартире подростка обнаружили пневматическую винтовку. Установлено, что задержанный искал в Сети способы переделки этого оружия в боевое, также он интересовался материалам о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

В ходе допроса молодого человека стало известно, что к совершению преступления его якобы склонял гражданин Украины через Telegram.

15 октября сообщалось о задержании подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе на Чукотке. Ученики одного из образовательных заведений нашли в чате в WhatsApp сообщение выпускника школы с угрозой совершения массовых убийств с применением огнестрельного оружия.

По признанию задержанного, пост в мессенджере он разместил в хулиганских целях, однако у подростка было изъято пневматическое оружие.

14 октября стало известно, что российских школьников планируют исследовать на агрессивность и склонность к насильственным действиям. Как выяснили «Известия», правительственная комиссия по профилактике правонарушений рекомендовала провести такие исследования Минобрнауки.

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