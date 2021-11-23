В Крыму назвали цинизмом отказ властей Украины возобновить подачу воды

Отказ Украины возобновить подачу воды по Северо-Крымскому каналу является цинизмом. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«Как ни скрипят зубами наши соседи, подкрепляя свои «переживания» о крымчанах блокадами и циничными заявлениями, всё это делает нас только сильнее», — приводит «РИА Новости» Трофимова.

По его словам, в то же время последствия водной блокады весьма масштабные и тяжелые. Подобные акции являются преступлением против человечества, добавил парламентарий.

«Уверен, благодаря позиции нашего президента в ближайшие годы Крым станет самодостаточным и в этом направлении», — заключил Трофимов.

Накануне вице-премьер, министр по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Ирина Верещук, что Украина на 90% достроила дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы ограничить подачу воды в Крым. По ее словам, украинские власти хотят сделать так, чтобы «не было даже шансов на то, чтобы вода появилась» в канале.

25 августа глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что имена лиц, причастных к водной блокаде Крыма, установлены. Он напомнил, что срок лишения свободы за подобные преступления составляет от 12 до 20 лет. Тогда же рабочая группа, которая готовила иск к Украине из-за причинения ущерба Крыму, передала в работу Следственному комитету (СК) материалы по 12 лицам, которые поддерживали водную блокаду полуострова.

22 июля Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Речь, в частности, шла о блокировании Северо-Крымского канала как основного источника пресной воды для жителей Крымского полуострова. Предварительно, сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 трлн рублей.

В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Россия частично разрешила проблему водоснабжения путем поиска новых источников и бурения скважин.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.