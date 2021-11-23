Момент ДТП с участием Игоря Скляра попал на видео

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлен момент ДТП в Санкт-Петербурге с участием народного артиста РФ Игоря Скляра.

На кадрах видно, как автомобиль Audi сдает назад, в результате чего сталкивается с Jaguar, в котором находился актер.

В свою очередь, сам Скляр подтвердил информацию о произошедшем и рассказал о деталях аварии.

«Я за рулем [был], да <…>. Девушка задом выехала резко и не на ту педаль нажала. Я так думаю. Потому что с такой скоростью выехать задом, километров 50 где-то, — это странно на оживленной трассе, где машины едут», — пояснил он РЕН ТВ.

Артист уточнил, что был в больнице, переломов ребер у него не зафиксировали.

ДТП с участием актера произошло ранее в этот день в Санкт- Петербурге. Народный артист России управлял автомобилем Jaguar в тот момент, когда в него врезалась девушка на Audi. При этом отмечалось, что самочувствие актера не вызывает опасений.

Игорь Скляр — народный артист РФ, актер театра и кино, музыкант и певец. Среди его песен — «Комарово», а также «Петровка 38», «Прошу тебя», «Ягуар».