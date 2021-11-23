Эксперты указали на неэффективность новых санкций США по СП-2

Новые санкции США по «Северному потоку – 2» (СП-2) вводятся с целью создания видимости активных действий, анонсированные рестрикции не представляют реальной угрозы для проекта. Такое мнение во вторник, 22 ноября, в беседе с «Известиями» выразил независимый энергетический эксперт Валдис Плявиньш.

«Анонсированные накануне санкции против компании, занимавшейся прокладкой трубопровода «Северный поток – 2», а также против двух судов Marlin и неназванного судна можно воспринимать скорее как «видимость активных действий», направленных на борьбу с газопроводом, нежели как реальную угрозу проекту. В связи с тем что газопровод уже достроен и ожидает сертификации, санкции по компании, работавшей при его прокладке никак не повлияют на его судьбу», — подчеркнул он.

Вместе с тем специалист не исключил введения дополнительных санкций в отношении проекта. Плявиньш указал на то, что в США предлагали добавить в оборонный бюджет расходы по санкциям в отношении СП-2. Как убежден эксперт, в случае утверждения данной программы, последующие пакеты санкций могут оказаться гораздо более серьезными.

О неэффективности анонсированных санкций также заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Это не новые санкции, а некая видимость бурной деятельности со стороны Госдепа. Просто подошел очередной срок, когда Госдеп должен отчитываться в конгрессе о действиях в отношении «Северного потока – 2», — отметил он.

По словам специалиста, гораздо большее значение для проекта имеют сроки сертификации газопровода и последующего пуска в эксплуатацию. Однако ввод СП-2 вновь откладывается, теперь уже до весны 2022 года, добавил Сигал.

22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении страны ввести санкции в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, участвующих в проекте газопровода.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что санкции США являются незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток восстановить диалог двух стран.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте сказал «Известиям» 23 ноября, что причина анонса новых санкций США заключается в заинтересованности Вашингтона ослабить связи между Россией и Евросоюзом.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. По мнению регулятора, продолжить сертификацию можно будет тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. После этого цены на газ сначала достигли отметки в $1 тыс., а затем повысились до $1046 за 1 тыс. куб. м.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.