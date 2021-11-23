Орловская область вышла в лидеры по выращенной гречихе

Орловскую область назвали в числе регионов-лидеров по сбору гречихи в этом году. По данным Минсельхоза России, сбор гречихи в стране превысил 1 млн т. По данным на 17 ноября удалось собрать 1,037 млн т гречихи, что на 66 тыс. т больше показателя за тот же период 2020 года.

На Орловскую область приходится около 75% валового сбора. В области намолотили 56,5 тыс. т этой культуры. Также лидерами этого года признаны Алтайский край, Башкирия, курская и Воронежская области, пишет InfoOrel.ru.

Минсельхоз России прогнозирует, что в этом году валовый сбор гречихи превысит уровень 2020 года и обеспечит загрузку предприятий переработки в полном объеме.

Посевные площади под культурой были увеличены на 12,1%, что, как считают специалисты, позволило получить урожай даже при неблагоприятных погодных явлениях.