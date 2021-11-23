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Трехсторонние переговоры Путина, Пашиняна и Алиева пройдут 26 ноября

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В Сочи 26 ноября пройдут переговоры российского лидера Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Инициатором переговоров стал Путин. Встреча политиков будет приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Путин, Алиев и Пашинян намерены обсудить ход реализации договоренностей от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по налаживанию жизни в регионе.

«Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей. Предусмотрены также отдельные беседы В. Путина с И. Алиевым и Н. Пашиняном», — говорится в опубликованном сообщении Кремля.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении начались столкновения между подразделениями Армении и Азербайджана. В ходе боев с обеих сторон погибли несколько человек, сообщает сайт «Газета.Ru».

На следующий день директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов заявил «Известиям», что обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном произошло из-за отсутствия политического диалога как такового.

По словам эксперта, существует целый ряд подходов и методов, которые можно использовать для урегулирования сложившейся ситуации. При этом в первую очередь, по словам Денисова, необходимо повысить уровень доверия между сторонами, что можно реализовать только через дискуссии, компромиссные решения и политический диалог, без которого урегулирование или устойчивое прекращение огня просто невозможно.

В тот же день Евросоюз призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры для всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов. ЕС напомнил о приверженности «работе с Арменией и Азербайджаном для преодоления напряженности».

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин предпринимает активные действия по деэскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе. Единственный путь по стабилизации ситуации — выполнение трехсторонних договоренностей, отметил он.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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