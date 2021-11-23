Электричество отключили в семи районах Хабаровского края из-за циклона
В 13 населенных пунктах Хабаровского края произошли отключения электричества из-за снежного циклона. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Перебои с электричеством отмечались утром 23 ноября в Амурском, Нанайском, Ванинском, Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском и Комсомольском районах. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Во многих поселках речь шла о частичном отключении электричества в некоторых домах. Бригады обследовали линии электропередачи для выявления обрывов и повреждений.
Согласно прогнозам, 24 ноября в Хабаровском крае сохранится сильный снег, местами возможны сильные метели. Скорость порывов ветра будет достигать 25–30 м/с, на Охотском побережье — до 35 м/с.
Ранее сообщалось, что из-за снежного циклона отменили часть междугородних автобусов и авиарейсов в Амурской области.