Дни Эрмитажа пройдут в Оренбурге

С 24 по 26 ноября в Оренбурге пройдут Дни Эрмитажа. В здании бывшей городской управы на улице Правды будут представлены уникальные документы и фотографии, хранящиеся в музее Санкт-Петербурга.

По данным министерства культуры области, в Музее ИЗО, Библиотеке им. Крупской и Центральной молодежке будет работать эрмитажный кинотеатр, в котором зрителям покажут художественные и документальные фильмы об Эрмитаже, передает 56orb.ru.

Дети смогут поучаствовать в видеопутешествии по залам эрмитажного «зверинца», пройти квест-игру «Секреты и тайны Эрмитажа» и посетить мастер-классы по живописи.

Знаменитый бренд Оренбуржья, «старгородский пирожок», обрел свой музей. В Орске на улице Краматорской, 25, можно узнать историю продукта, увидеть раритетные фотографии, попробовать блюдо. Пирожки стали выпекать в Орске с 1939 года. В 2019 году они отметили 80-летие. В городе ранее появился памятник этой выпечке.