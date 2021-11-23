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Росздравнадзор могут наделить правом блокировать продающие медсправки сайты

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Росздравнадзор может быть наделен полномочиями по блокировке сайтов, которые размещают предложения о продаже поддельных медицинских документов. Соответствующий проект подготовил Минздрав РФ, 23 ноября он был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»… разработан во исполнение поручений… по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов», — сказано в пояснительной записке к документу.

В июне сотрудники МВД России по Москве вместе с коллегами из окружных подразделений пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в продаже поддельных документов о вакцинации против коронавируса.

По предварительной информации, мужчины сами изготавливали и заполняли справки, затем продавали их в интернете. Полиция провела обыск в их офисе и изъяла там свыше 50 незаполненных бланков сертификатов о вакцинации от COVID-19 и 20 печатей и штампов медучреждений.

В России в настоящий момент идет масштабная вакцинация от COVID-19, которая началась в январе 2021 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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