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США не убедили Европу в подготовке Россией атаки на Украину

WSJ: часть стран Европы не верит утверждениям США о вторжении России на Украину
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США оказались неспособны убедить ряд европейских стран в достоверности своей информации о якобы имеющей место подготовке России к вторжению на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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«Новая информация, последняя из серии недавних брифингов со стороны американских представителей, укрепила понимание европейскими столицами серьезного характера наращивания сил РФ, сообщили два [европейских] дипломата, однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину», — написало издание, не уточнив, о каких конкретно странах идет речь.

По данным источников газеты, целью предоставления новой информации было повышение уровня обеспокоенности европейцев в отношении Москвы, поскольку после заявлений в начале ноября их настороженность ослабла. Однако в то же время, по словам дипломатов, аналитики западных разведок не уверены в своих оценках настоящих намерений Кремля.

Ранее в тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант, при котором Вашингтон отправит на Украину военных советников, а также новое оборудование, включая вооружение. По информации телеканала, пакет помощи представят на фоне заявлений Киева, который продолжает говорить о якобы подготовке вторжения в январе 2022 года. Предположительно, вместе с советниками на Украину могут отправиться минометы и ПТРК Javelin. Кроме того, сообщается, что Пентагон может переправить на Украину часть вооружений, которые планировали предоставить властям Афганистана до падения правительства летом 2021 года. В том числе рассматривается вариант с вертолетами.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ЛНР и ДНР.

Днем ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины. Он высказал мнение, что одна из целей информационной кампании вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину — зафиксировать в мозгах обывателей мнение о соответствующих планах РФ.

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, сообщал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания.

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