США не убедили Европу в подготовке Россией атаки на Украину

США оказались неспособны убедить ряд европейских стран в достоверности своей информации о якобы имеющей место подготовке России к вторжению на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

«Новая информация, последняя из серии недавних брифингов со стороны американских представителей, укрепила понимание европейскими столицами серьезного характера наращивания сил РФ, сообщили два [европейских] дипломата, однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину», — написало издание, не уточнив, о каких конкретно странах идет речь.

По данным источников газеты, целью предоставления новой информации было повышение уровня обеспокоенности европейцев в отношении Москвы, поскольку после заявлений в начале ноября их настороженность ослабла. Однако в то же время, по словам дипломатов, аналитики западных разведок не уверены в своих оценках настоящих намерений Кремля.

Ранее в тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант, при котором Вашингтон отправит на Украину военных советников, а также новое оборудование, включая вооружение. По информации телеканала, пакет помощи представят на фоне заявлений Киева, который продолжает говорить о якобы подготовке вторжения в январе 2022 года. Предположительно, вместе с советниками на Украину могут отправиться минометы и ПТРК Javelin. Кроме того, сообщается, что Пентагон может переправить на Украину часть вооружений, которые планировали предоставить властям Афганистана до падения правительства летом 2021 года. В том числе рассматривается вариант с вертолетами.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ЛНР и ДНР.

Днем ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

Тогда же вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины. Он высказал мнение, что одна из целей информационной кампании вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину — зафиксировать в мозгах обывателей мнение о соответствующих планах РФ.

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, сообщал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания.