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Свыше 400 тыс. т сои собрали аграрии в Приморском крае

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В Приморском крае собрали 401 тыс. т сои. Аграрии начнут экспортировать урожай в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в декабре.

По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, во время летней засухи выгорело порядка 600 га сои. Несмотря на неблагоприятные условия, план по сбору урожая удалось выполнить. Сою собрали с площади 290 тыс. га, пишет ИА PrimaMedia.

В Октябрьском районе урожайность составила 19 ц с гектара, всего собрано 50,6 тыс. т культуры. В Зорольском районе намолочено 57 тыс. т, в Михайловском — 54 тыс. т.

Урожай будет отправлен на экспорт через морские порты в Китай, Корею и Японию.

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