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Председатель СК России Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ и возродить советское образование

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин счел Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пыткой для молодежи и призвал его отменить. Такое заявление он сделал 23 ноября на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Также он призвал возродить советскую систему образования.

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«Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения», — подчеркнул он.

ЕГЭ — это централизованно проводимый в школах, гимназиях, а также лицеях России экзамен. Впервые эксперимент по его введению был проведен в 2001 году.

18 ноября член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко прокомментировала «Известиям» слова ректора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего о том, что ЕГЭ приучает детей к готовым ответам, а педагогов лишает возможности учить школьников мыслить и рассуждать. Парламентарий отметила, что к мнению ректора МГУ в Госдуме прислушиваются и задумываются о том, как правильно учить детей и вовлекать в процесс более углубленного познания, а не только формирования правильных ответов.

13 ноября помощник президента России Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ не является способом выявить единственного талантливого человека, а представляет собой некий уровень вступительных испытаний, «билет», который дает человеку возможность учиться дальше.

11 ноября сообщалось, что Министерство просвещения России готовится к проведению ЕГЭ в очном формате в 2022 году.

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