Жителям Петропавловска запретили использовать воду из реки Халактырки
В Петропавловске-Камчатском введен запрет на использование воды из реки Халатырки. Водный объект признали опасным.
По данным городской администрации, вода в реке не соответствует требованиям санитарного законодательства. Об этом пишет ИА KamchatkaMedia. Вблизи водоема уже установлены предупреждающие таблички.
Власти уточняют, что запрет распространяется на использование воды для питьевого и хозяйственно-бытового снабжения, а также на купание.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле специалисты возьмут пробы из 158 источников воды — родников и колодцев. Воду оценят по 16 показателям.