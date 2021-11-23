POS-кредит в Почта Банке можно будет оформить онлайн

Почта Банк запустил технологию дистанционного подписания кредитных POS-договоров с помощью мобильного приложения и интернет-банка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 23 ноября.

Теперь клиенты банка, которые покупают товары в кредит в интернет-магазинах и на маркетплейсах партнеров, могут полностью дистанционно оформить кредит, подписав договор в мобильном приложении или интернет-банке своей электронной подписью. Ожидается, что благодаря новой технологии банк расширит сотрудничество с маркетплейсами, привлечь новых партнеров из сегмента e-commerce и сможет увеличить свою долю на рынке POS на 10% до 20,5%.

Вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов отметил, что внедрение удаленной технологии оформления кредитов выгодно и для покупателей, и для банка, и партнеров-ритейлеров.

«Запуск этой технологии позволит нам увеличить онлайн-выдачи POS-кредитов на 20%, нарастив их долю в общем POS-портфеле банка до 25%. Мы рассчитываем, что до конца этого года порядка 25% повторных кредитных договоров будет подписываться именно удаленно, в приложении. А в следующем году эта цифра будет близка к 100%», — отметил он.

Технология уже начала работать на онлайн-платформах ключевых партнеров банка и в ближайшее время она охватит всю партнерскую сеть, насчитывающую свыше 5,5 тыс. онлайн-площадок, в том числе в регионах.

В последние годы рынок e-commerce стабильно растет. Так, уточняется, что в 2020 году доля онлайн-торговли составила 9% от всего рынка ритейла (в 2019 году — 6%). За 2020 год в России было сделано 830 млн заказов в интернет-магазинах,что на 78% больше, чем в 2019 году.

В 2021 году тенденция роста рынка e-commerce сохранилась, и по прогнозам экспертов, должна составить уже 12% от рынка ритейла, а в 2025 году достигнет 26%, что в денежном выражении составит 10,9 трлн рублей.