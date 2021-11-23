Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Крыму назвали цинизмом отказ властей Украины возобновить подачу воды
Мир
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об агрессии против Украины
Мир
США совместно с рядом стран объявили об использовании нефти из резервов
Наука
«Роскосмос» предупредил о сближении МКС с фрагментом ракеты SpaceX
Общество
Мурашко заявил о снижении числа случаев заболевания COVID-19 в России
Мир
Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины
Мир
Путин поздравил Радева с переизбранием на пост президента Болгарии
Мир
В Кремле анонсировали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
Общество
Попова предупредила о риске осложнения ситуации с гриппом в России
Общество
Путин поручил привлечь крупные компании к поддержке сборной WorldSkills

POS-кредит в Почта Банке можно будет оформить онлайн

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почта Банк запустил технологию дистанционного подписания кредитных POS-договоров с помощью мобильного приложения и интернет-банка. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 23 ноября.

Теперь клиенты банка, которые покупают товары в кредит в интернет-магазинах и на маркетплейсах партнеров, могут полностью дистанционно оформить кредит, подписав договор в мобильном приложении или интернет-банке своей электронной подписью. Ожидается, что благодаря новой технологии банк расширит сотрудничество с маркетплейсами, привлечь новых партнеров из сегмента e-commerce и сможет увеличить свою долю на рынке POS на 10% до 20,5%.

Интернет-покупки можно будет получить по почте в кредит
Интернет-покупки можно будет получить по почте в кредит
Но иностранных онлайн-магазинов эта возможность не коснется

Вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов отметил, что внедрение удаленной технологии оформления кредитов выгодно и для покупателей, и для банка, и партнеров-ритейлеров.

«Запуск этой технологии позволит нам увеличить онлайн-выдачи POS-кредитов на 20%, нарастив их долю в общем POS-портфеле банка до 25%. Мы рассчитываем, что до конца этого года порядка 25% повторных кредитных договоров будет подписываться именно удаленно, в приложении. А в следующем году эта цифра будет близка к 100%», — отметил он.

Технология уже начала работать на онлайн-платформах ключевых партнеров банка и в ближайшее время она охватит всю партнерскую сеть, насчитывающую свыше 5,5 тыс. онлайн-площадок, в том числе в регионах.

В последние годы рынок e-commerce стабильно растет. Так, уточняется, что в 2020 году доля онлайн-торговли составила 9% от всего рынка ритейла (в 2019 году — 6%). За 2020 год в России было сделано 830 млн заказов в интернет-магазинах,что на 78% больше, чем в 2019 году.

В 2021 году тенденция роста рынка e-commerce сохранилась, и по прогнозам экспертов, должна составить уже 12% от рынка ритейла, а в 2025 году достигнет 26%, что в денежном выражении составит 10,9 трлн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021