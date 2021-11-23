Жителей Сахалинской области предупредили о штормовом ветре
Неблагоприятные погодные условия ожидаются в трех районах Сахалинской области в ближайшие сутки. Ветер усилится до 20–25 м/с.
По данным Сахалинского управления Росгидромета, днем 24 ноября в Северо-Курильском района ожидается сильный дождь. Об этом пишет ИА SakhalinMedia. В Охинском и Ногликском районах ожидаются умеренный снег и штормовой ветер.
Администрации муниципалитетов получили экстренные предупреждения о непогоде и рекомендации по реагированию. За обстановкой, связанной с прохождением циклона, следит региональное управление МЧС.
Жителей региона просят не покидать территории населенных пунктов без особой необходимости. Следует отложить рыбалку, охоту и другие мероприятия. Туристам, которые уже находятся на маршрутах, рекомендуют переждать непогоду в подготовленных местах.