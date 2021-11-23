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Автомобилисты оценили новые правила получения медсправок для водителей

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Экс-депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков и вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценили новые правила получения медицинских справок для водителей, предложенные Минздравом.

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В беседе с Lenta.Ru во вторник, 23 ноября, Лысаков заявил, что углубленное исследование будет стоить в два-три раза дороже, чем справка с результатом предложенного ранее CDT-теста. По его мнению, в этой связи заинтересованные в получении прибыли наркологи могут начать направлять на дополнительные исследования не вызывающих подозрения водителей, а каждого второго.

«Ведь мы говорим о том, что нам предлагают платную процедуру <…>, поэтому здесь вопрос — это забота о нашей безопасности на дорогах или это забота о медицинских учреждениях, которые, проводя эти исследования, неплохо на этом подзаработают?» — отметил общественник.

В свою очередь, Шапарин указал на то, что Минздрав не учитывает сложившиеся реалии рынка. Он пояснил, что «справки продаются в частных медицинских учреждениях», где не спрашивают справку от нарколога и психиатра, а сразу «безо всяких сложностей выдают итоговую».

Он добавил, что инъекционные наркотик сейчас являются большой редкостью, а большинство наркоманов употребляют вещества, не оставляющие на теле следов. Он призвал Минздрав опираться на практику, действующую при выдаче справок на оружие, «когда все поголовно сдают тест на наркотики».

Ранее, 23 ноября, газета «Коммерсантъ» сообщала, что Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок. В министерстве подготовлен проект новой процедуры. В документе впервые идет речь об обязательных лабораторных исследованиях для «групп риска, в которые входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств». По новым правилам, нарколог имеет право запретить выдавать справку при наличии хотя бы трех признаков употребления запрещенных препаратов, пишет НСН. К ним относятся следы от укола, сужения или расширения зрачков, тремор рук, неадекватное поведение, сухость и бледность кожи, чрезмерно низкий пульс, повышенная потливость. Водителей планируют отправлять на лабораторный анализ в независимости от результата экспресс-теста, отмечает телеканал «Звезда».

Кроме того, исследования должны будут пройти водители, которым вернули права после истечения срока их лишения, уточняет телеканал «360».

В этот же день идею изменить правила получения справок для водителей оценили в Госдуме. Как отметила депутат Тамара Фролова, которая поддержала инициативу Минздрава, обеспечение безопасности на дорогах является одной из главных задач российских властей. На ее взгляд, в этой связи особое внимание необходимо обратить на поведение водителей.

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