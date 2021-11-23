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Песков назвал преждевременным вопрос о продлении новогодних каникул из-за COVID-19

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В настоящее время преждевременно говорить о дополнительных ограничениях или продлении новогодних каникул, так как динамика заболеваемости COVID-19 снижается. Такую оценку дал представитель Кремля Дмитрий Песков 23 ноября.

Чем меньше, тем лучше: за счет чего снизился уровень заражений COVID-19
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«Вы забегаете вперед. До новогодних каникул еще много времени», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Он также предположил, что и Россию, и Европу ожидают новые волны коронавируса.

«Понятно, что, скорее всего, нас впереди ожидают новые волны. И европейцев ожидают. Вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у них. Уж не знаю, у нас третья волна, у них четвертая или, наоборот, у них пятая, а у нас четвертая. Но то, что волны идут одна за другой, это объективно», — отметил Песков.

Также он добавил, что все государства мира сталкиваются с похожими проблемами — недостаточным уровнем вакцинации и ревакцинации.

«Все страны прикладывают неимоверные усилия, для того чтобы убедить граждан поднять этот уровень», — заключил пресс-секретарь.

Днем ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда у 75% населения Земли будут антитела. Чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации следует увеличить по крайней мере в 3–4 раза, отметил он.

20 ноября вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко сообщил, что в России началось снижение волны заболеваемости COVID-19. Специалист отметил, что пока точную дату ее окончания назвать невозможно, но если наметившаяся в последнее время тенденция по снижению числа заболевших продолжится неделю или две, то можно будет говорить об улучшении ситуации.

Для стабилизации эпидемиологической обстановки российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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