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Вице-премьер Молдавии прокомментировал ситуацию с долгом «Газпрому»

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Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну 23 ноября заявил, что «Молдовагаз» ищет способы погашения долга перед российским «Газпромом».

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«На данный момент долг превышает $74,2 млн. Пока «Молдовагаз» не нашла коммерческого решения для погашения этого долга», — написал он в Facebook.

Вице-премьер добавил, что причиной возникновения проблемы стало повышение тарифов на газ. Так, в октябре топливо закупали по цене в $790 за тысячу кубометров, хотя в тариф была заложена цена в $148, уточнил он.

Спыну подчеркнул, что правительство республики совместно с «Молдовагазом» ищет выход из ситуации.

Ранее в этот же день стало известно, что руководители «Молдовагаза» обратились к властям страны с целью получения займа в размере около $74 млн для погашения долга перед «Газпромом».

22 ноября официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания уведомила Молдавию о прекращении поставок газа, так как страна не внесла оплату.

При этом Куприянов отметил, что Молдавия и «Газпром» в течение долгого времени проводили переговоры по поставкам газа. Российская компания сначала сформировала условия контракта в соответствии с рыночными ценами, а затем готова была пойти на уступки, учитывая сложное экономическое положение Молдавии и позицию президента России Владимира Путина.

1 ноября стало известно о начале поставок газа в Молдавию по новому контракту с российским «Газпромом». Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна продлением контракта. По ее мнению, газовый кризис в стране закончился с подписанием соглашения.

Во время российско-молдавских переговоров по газу 22 октября российская сторона предложила скидку в размере 25%. Условием для ее получения было обещание Молдавии в течение трех лет вернуть накопившийся за предыдущие годы долг — около $700 млн. Согласно новому контракту, республика выплатит эту задолженность.

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