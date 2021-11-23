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Global Times заявило о возможности Китая «прихлопнуть Литву как муху»

Global Times: Китай способен «прихлопнуть Литву как муху»
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Властям Китая не стоит оказывать повышенного внимания Литве, так как Пекин способен «прихлопнуть Вильнюс как муху». Такое мнение выразило китайское издание Global Times, комментируя открытия представительства Тайваня в Литве.

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И чем Евросоюз возмутил представителей китайских властей

«Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством…» — говорится в публикации.

Как заявил автор материала, китайским властям необходимо сосредоточиться на силах, которые стоят за Литвой — на Евросоюзе и США.

«Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом», — подчеркивается в статье.

18 ноября, несмотря на решительные протесты Пекина, в Литве заработало представительство Тайваня. Таким образом, Литва стала первой страной, которая разрешила Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань». Принципиальная разница заключается в том, что, хоть Тайвань и имеет де-факто представительства в других странах, в названии офисов фигурирует название города Тайбэй.

Данное решение Литвы возмутило Китай, который счел действия Вильнюса как нарушение принципа его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела. Власти КНР понизили дипломатические отношения с прибалтийским государством до уровня поверенного в делах.

В МИД Литвы выразили сожаление о решении Китая понизить дипломатические отношения. В ведомстве указали, что открытие представительства Тайваня основано на экономических интересах.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.

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