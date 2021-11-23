Global Times заявило о возможности Китая «прихлопнуть Литву как муху»
Властям Китая не стоит оказывать повышенного внимания Литве, так как Пекин способен «прихлопнуть Вильнюс как муху». Такое мнение выразило китайское издание Global Times, комментируя открытия представительства Тайваня в Литве.
«Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством…» — говорится в публикации.
Как заявил автор материала, китайским властям необходимо сосредоточиться на силах, которые стоят за Литвой — на Евросоюзе и США.
«Пекин может спокойно решить, как наказать Вильнюс. Это должно заставить Литву почувствовать ущерб и продемонстрировать ей статус Китая как великой державы. Однако это не должно ставить под угрозу наши интересы и стратегию на международной арене в целом», — подчеркивается в статье.
18 ноября, несмотря на решительные протесты Пекина, в Литве заработало представительство Тайваня. Таким образом, Литва стала первой страной, которая разрешила Тайваню открыть офис, в названии которого используется слово не «Тайбэй», а «Тайвань». Принципиальная разница заключается в том, что, хоть Тайвань и имеет де-факто представительства в других странах, в названии офисов фигурирует название города Тайбэй.
Данное решение Литвы возмутило Китай, который счел действия Вильнюса как нарушение принципа его территориальной целостности, а также как вмешательство в свои внутренние дела. Власти КНР понизили дипломатические отношения с прибалтийским государством до уровня поверенного в делах.
В МИД Литвы выразили сожаление о решении Китая понизить дипломатические отношения. В ведомстве указали, что открытие представительства Тайваня основано на экономических интересах.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживали власти Тайваня.