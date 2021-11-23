Не менее 850 га земли введут в оборот сельского хозяйства в Хабаровском крае
В 2022 году не менее 850 га залежных земель введут в сельскохозяйственный оборот в Хабаровском крае. Заявки на разработку целины поданы в машинно-тракторную станцию (МТС).
Работы будут проведены в Хабаровском, Бикинском районах, а также районе имени Лазо. Об этом сообщает ИА AmurMedia. Услугами МТС могут воспользоваться сельскохозяйственные производители края по льготной цене.
В 2021 году расчистку от деревьев и кустарников, а также фрезерование почв провели на площади 350 га. Работы проведены в Хабаровском и Бикинском районах.
МТС была создана в Хабаровском крае в 2020 году при АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». В распоряжении специалистов есть два мощных трактора, бронная мелиоративная БПМ-5 ЗУБР, а также ротоватор.