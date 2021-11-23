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В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину

Песков: Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает агрессивных планов
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Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает «агрессивных планов». Так во вторник, 23 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию западной прессы о том, что РФ якобы планирует военное вторжение на Украину.

«Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном <…> любые перемещения ВС (Вооруженные силы. — Ред.) РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — заявил журналистам Песков.

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В свою очередь, он отметил, что отправка в Киев военных советников и вооружения из западных стран также нагнетает обстановку в регионе.

«Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса», — заключил Песков.

За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Согласно публикации Bloomberg, вторгнуться на украинскую территорию Россия планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию, пишет «Газета.Ru».

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 22 ноября заявил, что РФ никогда не использовала и не будет использовать свои Вооруженные силы на юго-востоке Украины. Он высказал мнение, что одна из целей информационной кампании вокруг якобы предстоящего вторжения России на Украину — зафиксировать в мозгах обывателей мнение о соответствующих планах РФ.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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