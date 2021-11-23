Диетолог рассказала об опасности миндаля

Употребление термически необработанного миндаля может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом 23 ноября рассказала диетолог Светлана Фус.

В миндале, как рассказала специалист, содержится цианогликозид амигдалин, продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь.

«При этом выделяется синильная кислота, один из сильнейших ядов», — рассказала Фус «РИА Новости».

Опасность исчезнет, если миндаль подвергнуть тепловой обработке (180 градусов в течение 10 минут). Миндаль оказывает полезное воздействие на сердечно-сосудистую систему и работу мозга, добавила диетолог.

«Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи», — рассказала эксперт.

Ранее, 28 октября, диетолог Артем Леонов заявил, что орехи не принесут пользу организму, если употреблять их неправильно. Диетолог отметил, что все микро- и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма, если напитать орех водой. Он добавил, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов.