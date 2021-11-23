Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании ковид-сертификатов
Мир
В Кремле прокомментировали сообщения СМИ об агрессии против Украины
Мир
США совместно с рядом стран объявили об использовании нефти из резервов
Мир
В Польше заявили об открытости к переговорам с РФ по миграционному кризису
Общество
Минздрав предложил новые правила для получения водительских медсправок
Мир
Патрушев заявил о возможности появления миллионов беженцев из Украины
Политика
Путин выразил соболезнования президенту Северной Македонии после ДТП
Мир
В Кремле анонсировали переговоры Путина, Пашиняна и Алиева в Сочи
Политика
В Госдуме заявили о желании Польши втянуть Россию в миграционный кризис
Политика
Путин на встрече с Аббасом заявил о важности поддержания отношений стран

Диетолог рассказала об опасности миндаля

Диетолог Фус рассказала об опасности миндаля
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Употребление термически необработанного миндаля может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом 23 ноября рассказала диетолог Светлана Фус.

Ешь и стройней: диетологи назвали помогающие сбросить вес продукты
Многие из них помогут не только избавиться от лишнего веса, но и оздоровить рацион

В миндале, как рассказала специалист, содержится цианогликозид амигдалин, продукты распада которого придают ореху специфический миндальный запах и горечь.

«При этом выделяется синильная кислота, один из сильнейших ядов», — рассказала Фус «РИА Новости».

Опасность исчезнет, если миндаль подвергнуть тепловой обработке (180 градусов в течение 10 минут). Миндаль оказывает полезное воздействие на сердечно-сосудистую систему и работу мозга, добавила диетолог.

«Плюс орехов том, что они могут храниться долго, не теряя при этом своих полезных свойств и вкусовых качеств. Этот продукт можно брать с собой в длительную поездку и употреблять в тех ситуациях, когда нет возможностей и времени для полноценного приема пищи», — рассказала эксперт.

Ранее, 28 октября, диетолог Артем Леонов заявил, что орехи не принесут пользу организму, если употреблять их неправильно. Диетолог отметил, что все микро- и макроэлементы переходят в активную форму и становятся доступными для организма, если напитать орех водой. Он добавил, что орехи будут пригодны для употребления, если замачивать их в воде на шесть-восемь часов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021