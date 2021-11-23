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Комплекс для игровых видов спорта построят в Глазове

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В городе Глазове в Удмуртии начали строить спортивный комплекс для мини-футбола, волейбола, гандбола и баскетбола. Об этом рассказал глава города Сергей Коновалов. По его словам, комплекс возводят по стандартам федераций игровых видов спорта. В будущем он сможет принимать этапы официальных соревнований.

ФОК, площадь которого составит 1,5 тыс. кв. м, собирают из легковозводимых конструкций. В нем разместят современный паркет, раздевалки и душевые. Открытие запланировано на 2022 год.

Инициатором строительства стал мини-футбольный клуб «Глазов». Он финансируется из республиканского бюджета по соглашению с ГК «Росатом».

Как отмечает udm-info.ru, глава Глазова сообщил о проекте на своей странице в соцсети. Под постом оставили комментарии спортсмены, представляющие такой вид спорта, как мини-лапта. Они напомнили, что только в этом году они представляли город на всероссийских соревнованиях, два раза становились чемпионами и являются многократными призерами Удмуртии, но до сих пор не имеют нормальной площадки для тренировок.

Ранее сообщалось, что в Ижевске вновь перенесли сроки ремонта ледового дворца «Ижсталь». Теперь он запланирован на лето 2022 года.

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