США не убедили Европу в подготовке Россией атаки на Украину
Соединенные Штаты не смогли убедить страны Евросоюза (ЕС) в том, что Россия готовится к атаке на Украину. Об этом 22 ноября написала газета Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.
Источники отмечают, что в ЕС снизился уровень опасения по поводу якобы готовящегося нападения.
«Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС. <…> Некоторые европейские столицы все еще не убедились в том, что Россия планирует атаку на Украину», — сообщают журналисты.
Указывается, что аналитики разведки по-прежнему не уверены «в реальных намерениях Кремля».
Днем ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил «Известиям», что целью фейковых вбросов о якобы российских планах нападения на Украину является объяснение мировому сообществу, почему на Украине функционируют их военные базы США и НАТО.
Комментируя сообщения о перемещении российских войск, депутат подчеркнул, что даже офицеры ВСУ говорят, что никакой концентрации военных РФ нет. Там просто находятся войска, которые расквартированы в этих регионах, добавил Водолацкий.
22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что перемещение российских войск внутри России не представляет ни для кого угрозы.