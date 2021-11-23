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Аварийные дома снесли по требованию прокуратуры в Тюменской области

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В Тюменском районе Тюменской области снесены 15 аварийных домов по требованию прокуратуры региона. В ходе проверки работы администрации Винзилинского муниципального образования установлено, что все указанные строения уже стоят пустые. Жильцы переселены.

Власти ускорят расселение аварийного жилья на Дальнем Востоке и в Сибири

«Однако администрация не принимала мер по сносу ветхого жилья, представлявшего опасность для окружающих», — сообщают в ведомстве.

В адрес чиновников вынесено представление, заключен муниципальный контракт на снос старых помещений, передает портал «Наш город».

Напомним, в заречной части Тюмени снесут 15 старых домов. Работы запланированы на следующий год.

Иркутская область получит 145 млн рублей из бюджета РФ на расселение граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока. Речь идет о временных помещениях, построенных в период промышленного освоения территорий. Многие люди до сих пор проживают в бытовках и бараках, которые в советские и ранние постсоветские годы на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций. Предварительно, в Приангарье право на переселение имеют 55 семей на территории Железнодорожного муниципального образования, Бодайбинского и Тайшетского городских поселений.

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