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В центре Кабула прогремел взрыв

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На рынке в центре Кабула прогремел взрыв. Об этом 23 ноября сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на источник в органах безопасности.

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«Взрыв случился на местном рынке в центре афганской столицы Кабула», — говорится в сообщении телеканала.

Как уточнили в агентстве Aamaj News, сдетонировала магнитная мина, которая была прикреплена к автомобилю, принадлежащему захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Согласно информации источника, после взрыва были слышны звуки стрельбы.

Как сообщило ТАСС посольство РФ в Афганистане, граждане России в результате взрыва не пострадали.

13 ноября сообщалось, что в Кабуле произошел подрыв автобуса. По сведениям Aamaj News, в результате инцидента погибли три человека, среди них — журналист телекомпании Ariana TV.

10 ноября секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. При этом, как отметил он, США и союзники продолжают способствовать дальнейшей деградации ситуации путем экономической изоляции Афганистана.

Рост числа беженцев из Афганистана Патрушев назвал угрозой региональной стабильности. По его словам, велики риски проникновения террористических и экстремистских элементов, а также наркодельцов под видом беженцев или сотрудничавших с Западом афганцев в Центральную Азию и Россию.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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